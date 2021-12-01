Глава РФПИ Дмитриев: вакцина для подростков против коронавируса поступит на международные рынки

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1 декабря 2021, 17:42 Источник: РИА Новости

вакцина, фото: pixels.com

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина против новой коронавирусной инфекции для подростков «Спутник» поступит на международные рынки.

«Мы уже увидели сегодня несколько объявлений о вакцине "Спутник" для подростков в возрасте от 12 до 17 лет... она поступит на международные рынки»,- пояснил он.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцину для подростков, зарегистрированную 24 ноября, могут начать использовать примерно через три недели. Препарат состоит из двух доз, которые необходимо вводить с разницей в 21 день. Сыворотка уже прошла необходимые клинические исследования и продемонстрировала высокую безопасность и эффективность.

Также директор центра им. Гамалеи, разработавшего вакцину, Александр Гинцбург оповестил, что воспитанники военных училищ и кадетских корпусов от 12 лет будут привиты в первую очередь.

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