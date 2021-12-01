The Economist: Тель-Авив признан самым дорогим городом мира по версии EIU

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 15:52 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Тель-Авив впервые занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира. Рейтинг составляет аналитическое подразделение Economist Intelligence Unit (EIU) британского журнала The Economist.

Тель-Авив поднялся на первое место с пятого, которое занимал в прошлом году. В EIU отметили, что повышение места Тель-Авива отражает силу шекеля - валюты Израиля - по отношению к американскому доллару. Второе место в рейтинге самых дорогих городов мира занял Париж, третье - Сингапур. Четвертое и пятое место в списке заняли Цюрих и Гонконг соответственно.

Среди десяти самых дорогих городов мира - Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Аналитики отметили, что Тегеран в этом рейтинге резко поднялся поднялся с 79 места на 29. Подорожание жизни в столице Ирана объясняется "сложностями с поставками, нехваткой товаров и ростом цен на импорт после возвращения санкций США". Москва за год поднялась с 106 на 96 место. Киев - с 101 на 88.

Самыми дешевыми для жизни городами мира эксперты, составляющие список, назвали Дамаск, Триполи, Ташкент, Тунис и Алма-Ата.

EIU дважды в год рассчитывает индексы стоимости проживания для 173 городов мира. Специалисты учитывают цены на сотни товаров и услуг, на продукты питания, одежду, аренду жилья.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости