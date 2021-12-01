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Песков: Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

, 15:10

Песков: Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря
В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря. В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объявил дату проведения пресс-конференции и уточнил, что она пройдет в очном формате.

Официальный представитель Кремля пояснил, что Путин придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы президенту.

Из-за мер по коронавирусной инфекции число представителей СМИ ограничат до 500, а пространство увеличат. Именно по этой причине пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Как отметил Песков, необходимо выполнять требования Роспотребнадзора.

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