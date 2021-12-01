Митрополит Иларион считает, что основы религиозной культуры в школе должны преподавать священники

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1 декабря 2021, 15:01 Источник: ТАСС

Митрополит Волоколамский Иларион, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Основы религиозной культуры в школе должны преподавать священнослужители традиционных российских конфессий. Такое мнение высказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, президент Научно-образовательной теологической ассоциации митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы должны прямо признать, что на уровне средних и начальных учебных заведений в нашей стране религия и теология практически отсутствуют. Более того, нас, религиозных деятелей, не допускают в школы для того, чтобы мы могли рассказать детям о наших религиозных традициях, и это, на мой взгляд, серьезная проблема», - заявил митрополит Иларион, выступая на всероссийской научной конференции по теологии.

Митрополит привел в пример опыт других стран, где именно священнослужители преподают теологические дисциплины в учебных заведениях.

«Во многих странах, в том числе в тех, где мне довелось служить, преподавание религиозных дисциплин в светской школе осуществляется служителями соответствующих религиозных традиций. Например, в Австрии достаточно, чтобы в классе было два православных ученика, чтобы к ним каждую неделю приходил православный священник и преподавал основы православной религиозной традиции. Почему в Австрии это возможно, а в нашей стране это нельзя?» -задался вопросом священнослужитель.

Он также высказал мнение, что часы, которые предусматривает школьная программа на изучение курса основ религиозной культуры и светской этики, - это «капля в море». На него отводится один час в неделю в программе четвертого класса средней школы.

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