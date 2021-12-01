Министр Сергей Воскресенский рассказал о волонтерской доставке ёлок

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1 декабря 2021, 14:37

Фото: pixabay.com

Министр сельхоз продовольствия Московской области Сергей Воскресенский рассказал «Радио 1» о занятии волонтеров в Балашихе для подготовки новогодних праздников.



Воскресенский считает, что праздник должен быть в каждом доме. Главный новогодний символ – это, разумеется, ёлка. Однако, не каждый человек может её доставить до дома. В связи с возникшей проблемой, волонтерам поставили задачу – доставить на дом новогоднее дерево пенсионерам, ветеранам и многодетным семьям.



«В Балашихе будет работать волонтёрская служба, которая станет совершенно бесплатно разносить новогодние деревья нашим пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и жителям в возрасте 65+, которые в связи с коронавирусом не могут позволить себе выйти из дома. Ещё пять елей будет подарено в Балашихе нашим многодетным семьям», – оповестил министр, подмечая, что данная услуга практикуется уже не первый год.







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