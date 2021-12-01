В Челябинской области ускорят темпы расселения из аварийного жилья

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1 декабря 2021, 13:58 Татьяна Михайлова

Фото администрации муниципалитета

До конца года в новые квартиры переедут семьи Миасса, Златоуста и Еманжелинска.

Региональная программа переселения из аварийного жилья, рассчитанная на 2019-2025 годы, предусматривает расселение 188 тысяч квадратных метров, сообщает министерство строительства и инфраструктуры региона. Выполнить условия программы планируется раньше срока, к концу 2023 года. Ускорение темпа стало возможным благодаря заключению дополнительного соглашения Челябинской области с государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В улучшении жилищных условий нуждаются более 10 тысяч жителей Челябинской области. Под программу попадают граждане, чьи квартиры признаны аварийными до 1 января 2017 года.

До конца 2021 года в регионе будут сданы 7 многоквартирных домов. Приобретение квартир для жителей аварийных домов уже профинансировано.

В Еманжелинске подходит к завершению строительство многоквартирного дома по адресу улица Энгельса, 22. Туда из аварийного жилья переедут 48 семей. В Златоусте квартиры для переселенцев по региональной программе приобретены в многоэтажке, строительство которой завершается в новом квартале «Березовая роща». Новое жилье обретут 208 семей Златоуста. В Миассе благодаря проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» в текущем году ключи от квартир получили 134 семьи.

Добавим, что с 2019 года в регионе из аварийного жилья расселены 4,5 тысячи человек. Площадь расселенного жилья составила почти 69 тысяч квадратных метров.

В целом по России расселение людей из аварийного жилья идет с опережением за счет поддержки федерального правительства. За 2019-2021 годы расселено более 4 миллионов квадратных метров, на которых проживали 245 тысяч граждан.

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