Певец Юлиан высказался о выбывании из шоу «Суперстар»: «Засудили незаслуженно»

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1 декабря 2021, 14:29 Источник: Собеседник

Юлиан, фото: vk.com/julianradio

Певец, заслуженный артист РФ Юлиан покинул шоу «Суперстар» на НТВ. По мнению артиста, получившего звание в 26 лет, выступавшего перед королевой Елизаветой Второй, его на проекте засудили.

Выступления участников шоу «Суперстар» на НТВ оценивают певица Маша Распутина, телеведущая Лера Кудрявцева, певец Стас Пьеха, музыкальный критик Сергей Соседов.

Уход Юлиана из шоу стал поводом для обсуждения в сети. Телезрители недовольны выбором членов жюри. Стас Пьеха поставил Юлиану за исполнение песни «Боже, какой пустяк» - ноль. А Юлиана очень хвалят в сети.

Юлиан рассказал, что в шоу была прекрасная атмосфера, но он счастлив, что ушел. По признанию певца, он получил огромный прилив любви от людей.

Юлиан считает, что со Стасом Пьехой у них неравные достижения в жизни. По мнению артиста, он может судить коллегу, но никогда этого делать не станет, - сообщает Sobesednik.ru.

Юлиан заметил, что у членов жюри были промахи. Маша Распутина забыла, кто первым «О, Боже, какой пустяк» исполнял. Лера Кудрявцева сказала, что «Волга» - женская песня, хотя она мужская. Юлиан напомнил, что ее изначально Марк Бернес исполнял.

Артист сделал вывод: «Засудили незаслуженно». Пользователи сети очень хвалят Юлиана за исполнении песни «Течёт река Волга».

«Огромное спасибо, Юлиан, хочется переслушивать Вашу "Волгу", спасибо за память о Великой Певице, от Вашего исполнения опять мурашки по коже», - написала Катюша Бажанова.

«Браво Юлиан!!! Блистательное исполнение!!! Так может спеть только человек с большой благодарной душой и светлым любящим сердцем!!! Спасибо за память о великой Л.Зыкиной!!! Пусть Ваш талант долго-долго радует сердца людей!!!» - добавила Вера Северцева.

Она же высказалась: «Браво Юлиан!!! Блистательное, потрясающее исполнение!!! Соседову - респект!!! Остальное "жюри" - неправы!!! БЕСПАРДОННО ЗАСУДИЛИ И СЛИЛИ ИСТИННЫЙ ТАЛАНТ!!! ЭТО НЕСПРАВЕДЛИВО!!!».

Тамара Привалова написала: Кудрявцеву и Распутину, выгнать из жюри. Строят из себя умных и приличных, а сами..... Юлиан спел отлично, так жаль, он ведь так готовился к этому шоу.

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