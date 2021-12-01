72 года прошло со дня рождения Пабло Эскобара: жинь самого жестокого и богатого преступника

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1 декабря 2021, 13:10 Наталья Полянская

Ровно 72 года прошло со дня рождения колумбийского наркобарона и террориста, а также «Короля кокаина» Пабло Эскобара. По сей день он является одним из самых известных, жестоких и богатых преступников в истории.



Пабло Эмилио Эскобар Гавирия родился 1 декабря 1949 года в городе Рионегро в Колумбии. Его отец был фермером, а мать школьной учительницей. После школы Пабло небольшой период времени проходил обучение в Автономном университете Латинской Америки.



Большую часть своего времени молодой Пабло проводил в бедных кварталах Медельина. Это место было настоящим рассадником преступности. Эскобар стал красть надгробия с местного кладбища и, стирая надписи, продавать их панамским перекупщикам. Вскоре он создал небольшую банду и начал промышлять угоном дорогих автомобилей для продажи на запчасти. Затем ему пришла идея заниматься рэкетом.



В 1971 году люди Пабло похитили богатого колумбийского промышленника Диего Эчаваррию, который после длительных пыток был убит. Преступники пытались получить выкуп, но потерпели неудачу и, задушив свою жертву, выбросили труп на свалку.

Спустя год 22-летний Эскобар был самым известным преступным авторитетом Медельина.



Наркобизнес Эскобара быстро развивался во всей Южной Америке. Он сам начал заниматься контрабандой кокаина в США. Один из приближённых Эскобара, ответственный за переправку кокаина, организовал на Багамах перевалочный пункт наркотрафика.



Летом 1977 года Эскобар и ещё трое крупных наркоторговцев, объединились и создали организацию, которая стала называться Медельинским картелем. У него была самая мощная финансово-кокаиновая империя, которой не было ни у одной наркомафии мира.



В преступном мире Эскобар достиг вершины власти. Позже он стал искать способ сделать свой бизнес легальным. В 1982 году Пабло Эскобар выдвинул свою кандидатуру на выборах и в свои 32 года стал замещающим конгрессмена Конгресса Колумбии. Таким образом, кокаиновая империя Эскобара контролировала почти все сферы жизни колумбийского общества. На тотальную войну, начатую правительством, наркомафия отвечала террором.



Перед выборами президента Колумбии киллеры только в Боготе совершили в течение двух недель семь взрывов, в результате которых погибло 37 человек и получили тяжкие увечья около 400 человек.



Правительство Колумбии создало «Особую поисковую группу», целью которой был сам Пабло Эскобар. В группу вошли лучшие полицейские из отборных частей, а также люди из армии, спецслужб и прокуратуры. Эскобар согласился признать за собой вину в нескольких незначительных преступлениях, взамен ему простили все его прошлые. Пабло Эскобар находился в тюрьме, которую сам же для себя и построил. Во время своего «заключения» Пабло Эскобар продолжал руководить многомиллиардным кокаиновым бизнесом.



Осенью 1993 года Медельинский кокаиновый картель начал распадаться, но наркобарона больше беспокоила его семья.



Во время перестрелки в доме Эскобара его застрелил снайпер колумбийской полиции.

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