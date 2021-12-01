Иммунолог Николай Крючков считает, что пятая волна пандемии может начаться в России во второй половине января

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1 декабря 2021, 13:23 Источник: URA.ru

Омикрон-штамм, imago-images.de/globallook.com

Новую волну COVID-19 можно ожидать в России во второй половине января. И она связана не только с омикрон-штаммом коронавируса. Такой прогноз дал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» иммунолог Николай Крючков.

«Пятая волна должна была быть и без нового штамма, но «омикрон» может дать всплеск в том случае, если у него, действительно настолько высокая заразность [...] Реально где-то во второй половине января мутация начнет сказываться», — заявил иммунолог в беседе с Ura.ru.

По мнению специалиста, рост заболеваемости будет плавным. Он также высказал предположение, что российским ученым понадобится около месяца для изучения основных характеристик омикрон-штамма. Но готовится к новой волне следует уже сейчас.

«До Нового года должен быть режим повышенной готовности. Мы не должны ждать, пока что-то выясним, а потом думать, так как это уже будет бессмысленно», — резюмировал он.

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