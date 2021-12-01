«Если есть жизнь, значит, есть и повод для иронии, шутки»: Геннадию Хазанову исполнилось 76

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1 декабря 2021, 12:41 Наталья Полянская

Сегодня свой день рождения отмечает советский и российский артист эстрады, актёр театра и кино, телеведущий, общественный деятель, а также художественный руководитель Московского Театра эстрады Геннадий Хазанов. Ему исполняется 76 лет.



Геннадий Викторович Хазанов родился 1 декабря 1945 года в Москве. Мальчик рос в семье без отца и никогда его не знал. Но, как оказалось, какое-то время они даже жили в одном доме. Мать работала инженером. Геннадий окончил музыкальную школу имени Константина Станиславского по классу фортепьяно. А после восьмого класса работал слесарем на радиозаводе. Юноша подавал документы во многие творческие вузы, но поступил только в МИСИ им. Куйбышева. Там он часто участвовал в КВН, благодаря которому и получил свою популярность. В 1965 году Геннадия Хазанова приняли в Государственное училище циркового и эстрадного искусства.



После института в 1969 году Хазанов работал конферансье в оркестре Леонида Утёсова. И уже через два года артист перешёл в Москонцерт.



С 1997 года Геннадий возглавляет Московский театр эстрады.

Хазанов сыграл в нескольких известных моноспектаклях «Очевидное — невероятное», «Масенькие трагедии», «Вчера, сегодня, завтра», «Избранное», «Чужие юбилеи».



Кроме того, актер был членом жюри шоу пародий «Один в один!» В 2013 и 2014 году он был председателем жюри пародийного шоу «Повтори!» на «Первом канале».



С 1970 года Хазанов женат на Злате Иосифовне Эльбаум. На момент их знакомства она работала помощницей режиссёра. У пары есть дочь и две внучки.

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