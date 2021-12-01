«Лишь одна вещь в этой жизни меня огорчает: я не могу быть кем-то другим»: Вуди Аллену исполнилось 86 лет

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1 декабря 2021, 12:25 Наталья Полянская

86 лет сегодня исполняется американскому кинорежиссёру, актёру-комику, продюсеру, четырёхкратному обладателю премии «Оскар», писателю и автору многочисленных рассказов и пьес Вуди Аллену.



Настоящее имя Вуди - Аллан Стюарт Конигсберг. Он родился 1 декабря 1935 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Его мать работала бухгалтером в семейном кондитерском магазине, а отец владел профессиями официанта и гравёра-ювелира. Аллен с детства говорил на идише и первые восемь лет посещал еврейскую школу, после чего перешёл в старшую школу в Мидвуде. А уже после школы Аллен поступает в Нью-Йоркский университет, где изучает курсы коммуникации и кинематографии.



С 1954 года он пишет сценарии уже для популярных ТВ-программ «Шоу Эда Салливана», «Вечернее шоу», «Час Сизара». В 1961 году он появляется в новом амплуа, выступая в жанре «юмористической импровизации», дебютировав в клубе «Дуплекс».



В 1966 году его пьеса «Не пейте эту воду», премьера которой состоялась 17 ноября 1966 года, сделала его одним из самых удачливых драматургов на Бродвее, выдержав впоследствии 598 представлений. В 1981 году на Бродвее был поставлен спектакль по пьесе Аллена «Свет плавучего маяка», который имел успех у критиков.



«Матч-пойнт», снятый в Лондоне, стал одним из самых успешных фильмов Вуди Аллена за последние десять лет. Он получил в основном очень положительные отзывы. В 2010 году выходит фильм «Ты встретишь таинственного незнакомца», с Антонио Бандерасом, Джошом Бролином и Энтони Хопкинсом.



В 2014 году Аллен был удостоен почётной премии «Золотой глобус» за жизненный вклад в мировое киноискусство.



Первой женой Аллена стала Харлин Розен, их брак продлился пять лет. Второй женой была актриса Луиза Лассер, с ней Вуди прожил три года. После чего у режиссера были отношения с актрисой Дайан Китон, а после его возлюбленной стала Миа Фэрроу. Причиной их расставания с Мией стал роман Аллена с Сун-и Превен. В 1997 году Аллен и Превен поженились.

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