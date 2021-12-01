С сегодняшнего дня в челябинские кафе и рестораны можно пройти только по QR-коду

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1 декабря 2021, 12:17 Анна Семенова

Без прививки или антител вход в кафе теперь закрыт. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Бизнесу давали месяц, чтобы подготовиться к введению этой меры.

О том, что с 1 декабря в Челябинской области QR-код понадобится не только для прохода в крупные супермаркеты, но и в заведения общепита, говорили давно. Бизнесу давали время, чтобы подготовиться к вопросу и технически, и морально.

Документы о прививке или перенесенном заболевании не понадобятся только в небольших кулинариях или в местах, где еда готовится на вынос. Также ограничения не коснутся мест питания на вокзалах дальнего следования и предприятий, которые кормят персонал.

Как сообщает РИА Новости, новые ограничения сегодня вводятся не только в Челябинской области, но и в других регионах.

Например, в Сочи теперь нельзя посещать без QR-кода административные здания. В Калмыкии также вводятся ограничения на работу кафе, музеев, салонов красоты, а также непродовольственных магазинов площадью более 100 квадратных метров. В Орловской области введен региональный QR-код для людей с достаточным титром антител к COVID-19. В Омске QR-коды теперь проверяют в органах государственной и муниципальной власти. Приостановлена на две недели работа детских и игровых комнат. В Хабаровском крае QR-код нужно будет предъявить при вылете в любой из районов края на местных авиалиниях. Новые правила начали действовать при входе в Контрольно-счетную палату, избирком, в аппарат уполномоченного по правам ребенка, защите прав предпринимателей, детского омбудсмена. С 1 декабря без QR-кода нельзя попасть на железнодорожные вокзалы и в аэропорты региона.

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