Система QR-кодов начала действовать с 1 декабря в городе-курорте Сочи и нескольких регионах России

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1 декабря 2021, 11:30

Nikolay Gyngazov, globallookpress.com

Система QR-кодов с 1 декабря начала действовать в Калмыкии, Орловской, Челябинской, Омской областях, Хабаровском крае и городе-курорте Сочи. Антиковидные меры с началом зимы ужесточили также на Камчатке и в Башкирии, в Амурской области. Система QR-кодов будет действовать в Сочи c 1 декабря 2021 года по 18 января 2022 года.

Предоставлять QR-код нужно будет при входе в административные здания города-курорта, при посещении торговых центров, ресторанов, на входе в объекты торговли, фитнес-центры и на выставки. Вместо QR-кода могут потребовать справку о перенесенном заболевании или медотвод от вакцинации,- передаёт РИА Новости.

В Калмыкии система QR-кодов и тестов распространяется на организации культуры и развлекательные учреждения, рестораны и кафе, объекты спорта и отдыха, на посетителей салонов красоты, парикмахерских, участников конференций, на все объекты торговли непродовольственными товарами площадью свыше 100 кв. м, кроме аптек и АЗС. Аналогичные требования введены и для церемоний бракосочетания, и при заселении в гостиницы,- передает ТАСС.

Период действия ограничительных мер в республике продлен до 23 января 2022 года.

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