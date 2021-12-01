Национальный банк Казахстана выпустил банкноту с изображением первого президента Нурсултана Назарбаева
1 декабря 2021, 10:19
Национальный банк Казахстана выпустил в обращение банкноту номиналом 20 000 тенге к 30-летию независимости Республики с изображением первого президента страны, лидера нации Нурсултана Назарбаева.
Портрет Нурсултана Назарбаева представлен на обеих сторонах купюры. На банкноте также изображены государственные символы Казахстана, панорамный вид столицы республики Нур-Султана и резиденция главы государства. В Нацбанке Казахстана рассказали, что юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов.
Тираж банкноты к 30-летию независимости Казахстана составит три миллиона экземпляров,- передаёт RT.
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