Коронавирус в Латвии стал быстрее распространяться среди привитых

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1 декабря 2021, 09:30 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвия ведет ежедневную борьбу с коронавирусом! Какие результаты?

Интересные… Напомним, что в Латвии практически «навязана» принудительная вакцинация: нет сертификата – нет ничего! Ни работы, ни театров, ни даже рождественских базаров.

В конце ноября инфекция ковида среди вакцинированных распространялась быстрее, чем среди невакцинированных. Об этом сообщил латвийский эпидемиолог Юрий Перевощиков.

«Наш центр профилактики и контроля заболеваний ранее прогнозировал, что коронавирус с ростом доли вакцинированных людей все чаще будет обнаруживаться у них. Цель вакцинации – предотвратить серьезное заболевание и смерть, а не заражение. Если сравнить заболеваемость привитых и невакцинированных жителей Латвии, то рост среди непривитых в конце ноября составил 9, 7%, так как среди привитых – 13, 4%. Это может быть связано с тем, что у непривитых людей больше ограничений, чем у вакцинированных. Вакцинация имеет очень хороший положительный эффект!»

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