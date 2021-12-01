Система фотовидеофиксации позволила сократить количество ДТП на 15%

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1 декабря 2021, 09:21 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Технические средства контроля призваны дисциплинировать водителей.

За 10 месяцев 2021 года количество ДТП в местах, где установлены системы фотовидеофиксации, сократилось на 15%, погибших — на 20%, раненых — на 9%. Об этом рассказал начальник областного государственного казенного учреждения «Центр обработки вызовов «Системы 112-Безопасный регион» Евгений Круглов во время пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс».

Комплекс фотовидеофиксации заточен на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Основной функционал комплексов — выявление нарушений скоростного режима, правил разметки, перестроения, требований дорожных знаков, а также проездов на запрещающий сигнал светофора.

Сейчас на Южном Урале функционируют 165 постов видеонаблюдения. Материалы с камер поступают в ГИБДД. С использованием комплексов фотовидеофиксации в 2021 году вынесено почти 930 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

Добавим, что основными причинами ДТП являются несоблюдение очередности проезда, несоответствие скорости конкретным условиям движения, нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и выезд на полосу встречного движения.

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