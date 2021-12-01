Вечерний разговор: женщины с чувством собственного достоинства

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 09:17 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вечер. Рига. За окном метель, а я уже готова погрузиться в теплые объятия Морфея, как, сквозь пелену сна, до меня доносится голос… Маши Распутиной. Я чуть ума не лишилась: в Риге, в моей квартире, в период пандемии и Маша Распутина… Нет, она не пела, а говорила о своей «странной» дочери. Как потом выяснилось, забыла выключить телевизор, а там идет «народная программа» Андрея Малахова «Прямой эфир»…

Уж больно эмоционально шла передача: народ в студии «возбудился» и пытался криком доказать свою правду. Если честно, то я не понимаю этих криков! Алексей Толстой «голосом» графа Калиостро говорил: «Громкие слова сотрясают воздух, но не собеседника!» Донести информацию можно же тихим голосом… Видимо, я многое не понимаю в жизни…

Мой сон улетал с берегов реки Даугава до Москвы реки, и я заинтересовалась эмоциями программы: оказывается, Маша Распутина решила высказаться после скандала, который связан с кровиночкой Машей и другими родственниками… Что я услышала? Каких только эпитетов наслушалась от певицы в отношении «близко-далеких» родственников: мол, дочь отстает в развитии, а эти, видимо, дети и законная жена «мужа» Распутиной, крысы, мыши, простите, ублюдки… Прошу заметить, что это все транслирует федеральный канал! Я понимаю, что свобода слова, но разве уважение, интеллигентность уже отменили?

Что происходит в семье Распутиной-Захаровых – известно всей России и не только… Правда есть момент: известная певица все время себя называла «звездой» и «давала акцент» на то, что мол, Распутину Машу все знают! А я поймала себя на мысли, что Григория Ефимовича Распутина точно знают везде, а вот Машу Распутину, например, в Прибалтике уже «подзабыли», а у молодого поколения свои герои… Что касается меня, то я слушаю песни Маши, и мне они нравятся, но речь сейчас о другом… О женщинах, которые имеют чувство собственного достоинства! Нет, не грубый крик, и не «адцать» раз напоминание, что «я – звезда», а вы – провинция… Достоинство женщины. И мне так захотелось поговорить об этом… с мужчиной. Поскольку мой серьезный муж «зависает» на серьезных встречах до ночи, то я набрала номер друга нашей семьи – врача, руководителя одной из рижских больниц Яниса Петрониса. Человек уже в солидном возрасте, многое видел, еще больше «вытащил» людей с того света. В Латвии, да и не только, его называют гений травматологии. Но для меня он крестный моего сына, свидетель на моей свадьбе, ангел-хранитель после смерти моего папы. Да и разговаривать на любые темы с ним очень, очень, очень интересно…

Я рассказала «сюжет» передачи Андрея Малахова о Маше Распутине, разумеется, Янису, и разговор просто «потек»…

- А почему тебя удивляет такое поведение певицы, Таня? Насколько я помню, она всегда была ярко-грубоватая, несколько вульгарно-сексуальна и это, думаю, ее характер. Она не привыкла вести себя иначе – любезничать точно не будет. Если ты говоришь о достоинстве женщины, то это не тот «персонаж». Иметь чувство собственного достоинства – значит, четко осознавать себя как личность, понимать собственную значимость, но главное – уважать себя и окружающих… принятие себя. В данном случае – гордыня обуяла! А с гордецами сложно общаться: слышат только себя, живут в «ином» мире, и требуют подчинения окружающих, а если слово против – получите!

- Но если женщина добилась определенных «высот» в жизни, то она имеет право на свое мнение…

- Имеет, конечно. Повторяю, достоинство – внутреннее спокойствие, а не высокомерие по отношению к людям. Гордыня – человек ставит себя выше других, даже собственных детей, потому что считает, что имеет определенные привилегии перед ними. Но это призрачное мнение… История показывает, как слава, популярность, деньги уходят, а самомнение остается. И что потом, если нет рядом человека, который поддерживает даму? Депрессия, злость, одиночество, страх. Чувство собственного достоинства всегда идет в ногу с адекватной и здоровой самооценкой. А тут я ее не вижу… Все проходит, а «отпускать» былое не хочется… Женщина с собственным достоинством никогда не будет утверждать, что ее мнение – самое верное, и она прекрасно находит компромиссы, а не давит на людей… Я так понимаю собственное достоинство, а то, что ты смотрела – пустая трата времени и нервов… Зачем тебе эти разборки, которые просто гаже грязного белья?

Конечно, Янис прав! Не стоит… Но один момент меня поразил: а как можно быть в венчаном браке, если муж Маши является глубоко женатым человеком… Если мы говорим о православии, то ни один священнослужитель не будет венчать пару, если нет соответствующего документа о регистрации брака?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» поинтересовалось о протоиерея Николая (приход Литвы):

«Есть определенные правила: нужно зарегистрироваться в ЗАГСе, а потом, предоставить соответствующий документ в храм, и тогда батюшка обвенчает пару. Есть еще много моментов, но я ответил на ваш вопрос».

Удивительно, а как может сочетаться глубокая вера и слова, которые более чем оскорбительные для людей? Так же «представляет» себя Маша – верующей… Не суди, конечно, но, если это льется публично… А человек, как известно, грешен, но имеет свое мнение! Одним словом: «дай нам ума, терпения, Господи!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости