Квартиры и дома южноуральцев стали просторнее

Площадь жилья на одного жителя Челябинской области увеличилась за 8 лет на 16%. Об этом сегодня сообщила Контрольно-счетная палата региона.
На конец прошлого года общая площадь жилых помещений на одного жителя Южного Урала составила 27,5 квадратных метров. Это на 16% больше, чем было в 2012 году.
Лидерами рейтинга среди городов стали Карабаш (33,9 квадратных метров), Южноуральск (30,8) и Верхний Уфалей (29,1); а среди территорий — Сосновский (47,7), Катав-Ивановский (35,8) и Каслинский (32,6) районы.
Самые низкие показатели Контрольно-счетная палата обнаружила в Копейске (25,1), Чебаркуле (24,7), Локомотивном (14); а также Аргаяшском (24,1) Увельском (23,4) и Еткульском (23,0) районах.
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