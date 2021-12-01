Квартиры и дома южноуральцев стали просторнее

Аргументы Недели → Общество 13+

1 декабря 2021, 08:53 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Площадь жилья на одного жителя Челябинской области увеличилась за 8 лет на 16%. Об этом сегодня сообщила Контрольно-счетная палата региона.

На конец прошлого года общая площадь жилых помещений на одного жителя Южного Урала составила 27,5 квадратных метров. Это на 16% больше, чем было в 2012 году.

Лидерами рейтинга среди городов стали Карабаш (33,9 квадратных метров), Южноуральск (30,8) и Верхний Уфалей (29,1); а среди территорий — Сосновский (47,7), Катав-Ивановский (35,8) и Каслинский (32,6) районы.

Самые низкие показатели Контрольно-счетная палата обнаружила в Копейске (25,1), Чебаркуле (24,7), Локомотивном (14); а также Аргаяшском (24,1) Увельском (23,4) и Еткульском (23,0) районах.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости