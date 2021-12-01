Лукашенко заявил, что компания «Белавиа» будет выполнять рейсы в Крым, и он полетит в Севастополь

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1 декабря 2021, 08:49 Источник: Пресс-служба президента Белоруссии

фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что собирается посетить Крым и у него есть договоренность по этой поездке с Президентом РФ Владимиром Путиным. Начать такую поездку Лукашенко хотел бы с посещения Севастополя.

Президент Белоруссии 30 ноября дал интервью международному информационному агентству "Россия сегодня". Как сказал Лукашенко Дмитрию Киселёву, точные сроки его поездки в Крым пока не определены.

Президент Белоруссии признал Крым, сказав: "Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".

Он подчеркнул, что имеет полнейшее право на посещение Крыма, "под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым". "Это и мой Крым",- сказал Лукашенко.

По его словам, он с Путиным на шхуне "болтались" в Черном море. И Лукашенко попросил коллегу показать Крым. Лукашенко попросил: "...давай на самолете, а не на этой лодке".

Президент Белоруссии узнал от Путина о нынешней базе ВКС в Севастополе и захотел приземлиться именно в этом городе. Киселев задал вопрос, когда "Белавиа" полетит в Крым. По признанию Лукашенко, он не знал, что белорусская авиакомпания не летает в Крым.

"...у нас руки развязаны. Мы полетим тогда, когда нам нужно будет. ... не через Украину. В два раза или в полтора дальше будет",- заявил белорусский лидер.

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