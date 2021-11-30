Вор из Клина украл телефон в квартире знакомой девушки

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30 ноября 2021, 23:34

pixabay.com

В Клину был задержан подозреваемый в краже мобильного телефона. Об этом сообщает «Подмосковье».

В Дежурную часть ОМВД России по городскому округу Клин поступило заявление от 21-летней местной жительницы. По её словам, знакомый украл мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей во время того, как был у неё в квартире.

22-летнего местного жителя практически сразу задержали сотрудники уголовного розыска. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

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