Как в пандемию Европа ждет Рождества?

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 23:10

pixabay.com

Все уже начали готовиться к празднованию Рождества, однако не везде найдется место для традиционной рождественской ярмарки.

Связано это с предполагаемой очередной волны ковида после массовых гуляний. Таким образом, ряд стран ввел ограничения или вовсе закрыл новогодние базары.



Найдя сетевые нити между собой, жители Чехии, Германии, Италии, Испании, Англии и Франции подключились к эфиру «Вечерней Москвы» и поведали о своей готовности к Рождеству.



«Если в России смотрят перед Новым годом фильм «С легким паром», то в Чехии все смотрят «Морозко», но в чешском дубляже. Прага активно готовилась к рождественским ярмаркам, но в этом году за день до открытия правительство приняло решение их закрыть. На главной площади стоят елка, торговые домики, но ничего не работает. Мы надеемся, что правительство вернет нам Рождество», — ввела в курс дела гид-переводчик из Праги Ульяна Формина.



В Германии ярмарки уже открыты, но не все: «У нас не все ярмарки доступны для жителей, — отметила она. — Есть такие, куда можно пойти только вакцинированным или переболевшим. Есть одна ярмарка, куда пускают с ПЦР-тестом. В некоторых местах нужно показать два документа: и справку о вакцинации, и ПЦР-тест», - Берлин славится олениной и медвежатиной.



Создатель SMM-агентства из Италии Кейт Финит рассказала о том, что в Милане рождественские ярмарки работают в обычном режиме. У посетителей особой популярностью пользуются испанская сладость чуррос — выпечка, покрытая сахарным сиропом.



Елена Прекрасная, переводчик из Англии, поделилась и особенностями своей страны. Помимо базара, на площадях установлены специальные фотозоны, где можно сделать снимки с Санта-Клаусом, а на самих ярмарках можно купить сувениры в виде оленей, изделия ручной работы, а также вкусности из Италии, Франции и Португалии.



В Испании, по словам Полины Ворониной, менеджера Instagram, ярмарки работают полным ходом, причем прийти туда можно без ПЦР-теста и справки о вакцинации. Одно из ковидных правил, которое следует соблюдать, — это ношение масок.

Однако, в Париже все строго, по словам Юрия Вагина, врача-психотерапевта: на ярмарки попасть можно или по QR-коду, или по ПЦР-тесту, который действует только 24 часа. Главное блюдо парижской ярмарки — жареный молодой картофель с мясом, а основное домашнее блюдо на Рождество —это гребешки, мидии, устрицы и креветки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости