Новые абоненты не получат безлимитный интернет, рассказал Муратчаев

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30 ноября 2021, 23:04

pixabay.com

Научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Сенсорика» на базе Московского института электронной техники Султансаид Муратчаев рассказал о запрете операторам связи переводить клиентов на новые тарифные планы.



Это, уверяет специалист, нарушает договоренность клиента и компании, заключенную ранее.



Как сообщает Forbes, самые крупные операторы России перестанут подключать новых клиентов к безлимитному интернету.

«Билайн» и «Мегафон» уже подтвердили, что в тарифах больше не будет неограниченного трафика. Tele2 и так уже отказали своим абонентам в безлимитном интернете, а у МТС его можно встретить только в двух тарифах, по которым ежемесячный платеж составляет больше 2 тысяч рублей.



«Оператор сам не может менять тариф. Здесь есть такая особенность, что если вы согласились на какие-то условия по тарифному плану, то, пока вы его не смените, платите за те услуги, которые были оговорены. Так, например, многие люди не меняют старые тарифы, потому что у них по ним есть безлимиты», — заявил эксперт в «Вечерней Москве».



Но эксперт уверяет, что компании вряд ли откажутся от безлимита, ведь это не выгодно самим операторам. Такая ситуация складывается из-за того, что существуют и другие компании связи, где безлимитный тариф доступен за 500 рублей в месяц.



«Поэтому, думаю, по высокой стоимости безлимит вряд ли будут предоставлять. Если вы достигаете какого-то определенного количества мегабайт в месяц, операторы, не обговаривая это с абонентом, могут искусственно занижать скорость на безлимитных тарифах. Безлимиты — условность», — подытожил Муратчаев.

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