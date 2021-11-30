Малефисента для олигарха

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30 ноября 2021, 22:07 Елена Филатова

Невероятно, но факт: исполнительница Малефисенты в голливудском фильме очень похожа на Катерину Босов

Богатые, как известно, тоже плачут. Они подвержены тем же страстям и слабостям, что и обычные люди. Но большие деньги раздувают эти страсти до шекспировских масштабов.

Вдова бывшего угольного магната Дмитрия Босова Катерина неудачно пыталась судиться с родственниками экс-олигарха за владение акциями компании «Аллтек», на которые не имела прав. Схемы, которые Катерина Босов использовала с целью получить контроль над угольным холдингом бывшего мужа, ярко свидетельствуют о том, что она не рассматривала родственников Дмитрия Босова как свою семью, скорее, как конкурентов, которых нужно было убрать с дороги к богатству любыми путями.

Неудивительно, что родственники бывшего олигарха заподозрили его дражайшую супругу в том, что и самого Дмитрия Босова также могли «убрать» с дороги. По крайней мере, заведено уголовное дело о доведении Дмитрия Босова до самоубийства и, по сведениям источников, Катерина Босов из свидетельницы может перейти в статус подозреваемой.

Пока следователи делают свою работу, мы можем внимательней изучить обстоятельства знакомства и совместной жизни четы Босовых на предмет того, насколько подозрения в отношении Катерины обоснованы.



Околдованный олигарх.



Есть категория девушек, для которых «охота на олигархов» является профессией. Они тщательно оттачивают навыки «охмурения» богатых мужчин – что называется, с младых ногтей. Именно к таким, похоже, принадлежала Екатерина Ястребова. Крупные компании могут себе позволить нанимать красавиц, которые украшают собой офис и всегда готовы услужить своему боссу. Однако студентка юрфака оказалась слишком амбициозной для роли красивой «куклы» и нашла себе более статусную должность в компании Sigrun, которую связывали с семьей экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева. Потом Ястребова пересела в кресло заместителя гендиректора по связям с инвесторами в ОАО «Модный Континент». Эту компания также связывают с семьей Груздевых.

Но даже такой карьерный взлет, судя по всему, не удовлетворял аппетиты Екатерины. Чтобы жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать, нужен богатый и влиятельный муж. Олигарх. В поисках подходящего кандидата Екатерина оказалась на закрытой вечеринке в Ницце, где и познакомилась с Дмитрием Босовым.

Катя Ястребова жила в двухкомнатной квартире вместе с родителями и бабушкой в этой панельной многоэтажке в Ховрино, а благодаря Дмитрию Босову получила дом за $30 млн в США. Но этого ей показалось мало. А недавно ей было отказано в американской визе.

В СМИ появились подробности, которые снимают покров романтики с «лав-стори» миллиардера и молодой бизнес-леди. Познакомилась будущая пара в 2014 году. Босов гостил у товарища в Ницце, а тот пригласил девушек, среди которых оказалась и Катя. Как сообщили источники в светских кругах, Ястребова за знакомство с миллиардером и «нужный результат» якобы обещала своей подруге Наташе Рагозиной дом на Рублёвке. Дом та так и не получила, а вот Екатерина олигарха на себе женила.

Екатерина профессионально подсадила на «крючок» олигарха. Для этого она пользовалась не только услугами посредников, которые организовали знакомство, но и советами специалистов по «охоте на олигархов» и даже услугами магов. Не секрет, что обращение к всевозможным «колдунам» и «ясновидящим» давно распространено в высшем обществе современной России. А обычай привораживать мужчин известен на Руси еще с древнейших времен. Как это работает с точки зрения науки – неизвестно. Но парапсихологию изучают в спецслужбах многих стран далеко не случайно. И если «колдун» помимо эзотерических практик хорошо владеет современными психотехниками, то такой «специалист» может оказаться весьма полезным советчиком для «охотниц за олигархами». Прием у таких «специалистов» стоит очень дорого.

Но Екатерина Ястребова, похоже, не скупилась на инвестиции в свое будущее миллиардерши. Как пишет обозревательница светской жизни Божена Рынска, она использовала эффективный и очень жесткий прием «охмурения» влюбленного мужчины. Сначала подсадила его всеми доступными способами на себя, а потом резко оборвала связь и уехала в неизвестном направлении. Вести о том, что она уехала к другому мужчине были рассчитаны на то, чтобы разжечь пламя ревности у олигарха. У Дмитрия Босова взыграл инстинкт «охотника», и он сам пришел в расставленную Екатериной ловушку.



В объятиях Малефисенты.



После свадьбы в 2016 году став Катериной Босов, молодая женщина получила возможность тратить крупные суммы на свои прихоти. Муж также одаривал ее дорогими машинами, заграничной недвижимостью. Такие «мелочи» как шубы и бриллианты даже не в счет.

Олигарх удовлетворил и карьерные амбиции Катерины. Сначала он назначил ее руководителем компании «Сибантрацит-логистик». Однако бизнес-леди умудрилась загнать компанию в долги и даже подставить под уголовное дело о контрабанде угля на Украину. Дмитрий Босов перевел ее на должность коммерческого директора холдинга «Сибантрацит». Амбициозной даме оставался один шаг к тому, чтобы возглавить компанию. Помехой для реализации ее целей был сам Дмитрий Босов.

Ее поведение в супружеской жизни показывает, как Катерина «дорожила» своим мужем.

Казалось бы, Дмитрий Босов, щедро осыпавший дорогими подарками любимую жену, заслужил от нее любовь и ласку. Однако как рассказали люди, вхожие в их дом, Катерина превратила жизнь Дмитрия Босова в сущий ад. Сейчас это называется модным словом «абьюз». Раньше таких женщин называли «стервами», в Средние века «ведьмами» и даже жгли на кострах. В знаменитом средневековом трактате «Молот ведьм» о такого рода дамах написано: «Основная черта их деятельности – причинение зла, вредительство, малефициум. Вот почему их, с точки зрения их основной деятельности, следует называть малефиками (зловредителями)».

Такой "стальной" взгляд появился у студентки Кати Ястребовой, ставшей Катериной Босов

Катерина Босов, похоже, стала для своего мужа Малефисентой, которая методично разрушала его как личность и подводила к страшному финалу. Случайно ли эта расчетливая особа подарила на свадьбу Дмитрию Босову пистолет Glock 19 из которого он и застрелился в мае 2020 года? Судя по тому, как она планировала каждый шаг в отношениях с Босовым, вывод каждый может сделать сам.

В том же трактате о ведьмах утверждается, что «основа всех женских пороков – это жадность». Мы далеки от того, чтобы распространять средневековые предрассудки на всех представительниц прекрасного пола, но конкретно к Катерине Босов эта дефиниция, судя по этой удивительной истории, подходит наилучшим образом. В ее истинности убедился как сам Дмитрий Босов, так и его родственники, которые были шокированы цинизмом вдовы и ее агрессивными попытками завладеть состоянием экс-супруга.

Катерина устраивала Дмитрию Босову скандалы, поила настойками, которые могли вводить мужа в измененное состояние сознания и парализовали волю к сопротивлению. Она снимала его на видео в таком состоянии, а потом выкладывала эти ролики в Интернет. Весь арсенал манипулятивных психотехник, экзотерических практик и приемов доминирования BDSM Катерина обрушила на олигарха. Узнав об изменах с «бывшими» и даже с сотрудниками его же собственной компании, Дмитрий Босов и вовсе, похоже, «съехал с катушек». В конечном итоге, он пытался с ней расстаться и даже купил дом в Италии, чтобы там уединиться.

Однако планы Катерины были совсем другими. Доверенный нотариус часто навещал ее в особняке в Усово. Кипела работа над завещанием, по которому Катерина Босов становилась главной наследницей состояния олигарха. Но, Дмитрий Босов сорвал весь ее план выстрелом 6 мая 2020 года. Завещание в ее пользу он не подписал. Тогда последовало приведение в действие план «Б».



Разбитое корыто «охотницы за олигархом».



Катерина Босов даже не пыталась разыгрывать роль «безутешной вдовы». Уже на следующий день после самоубийства экс-олигарха она стала уговаривать его родственников передать ей пакет акций якобы для того, чтобы защитить компанию от «рейдеров». С тем же предложением она обратилась к топ-менеджерам «Сибантрацита» - миноритарным владельцам акций.

Однако ее доводы и напористость возымели обратное действие. Родственники насторожились. А после того, как им стало известно, каким образом Катерина Босов сумела переписать на себя 45% акций «Аллтек» (компании, владеющей угольным холдингом «Сибантрацит»), последовал иск в суд.

Катерина Босов обратилась к нотариусу, который выдал ей документ, подтверждающий право на «вдовью долю». Обстоятельства получения Катериной этого свидетельства весьма подозрительны. Нотариус не мог не знать, что Катерина вышла замуж за Дмитрия Босова в 2016 году. К тому времени он уже был миллиардером и собственником компании. Супруга же имеет право на совместно нажитое в браке имущество. «Липовая» справка Катерины Босов судом принята не была и претензии вдовы на акции были отклонены.

Пока шло разбирательство в суде Катерина Босов успела «порулить» холдингом «Сибантрацит» в качестве Председателя Совета директоров. Этот период не прошел для компании даром – за 2020 год добыча угля на предприятиях холдинга обрушилась на 25%. Однако после решения суда, Катерина Босов была выведена из Совета директоров «Сибантрацита» и топ-менеджеры холдинга стали восстанавливать функционирование крупнейшего в мире производителя электрического угля высокого качества.

Катерина перешла в отчаянную контратаку выдвинув встречный иск, в котором претендовала на 77% акций «Аллтек». В этом случае подлог был не только очевидным, но даже анекдотичным. Катерина утверждала, что в 2017 году Дмитрий Босов произвел допэмиссию акций «Аллтек» из срежств, вырученных за продажу принадлежавшего ей «Бентли». Но история транзакций свидетельствовала о том, что допэмиссия была оплачена за счет средств олигарха за две недели до продажи «Бентли».

Сейчас, по информации в СМИ, Катерина Босов находится в Австрии и иногда выезжает в соседнюю Швейцарию. Над ней висят уголовные дела по статьям о мошенничестве и доведении до самоубийства. Попытавшись занять место своего мужа и стать «владычицей морской», новоявленная Малифисента осталась у разбитого корыта.

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