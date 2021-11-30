Несколько районов Севастополя остались без электричества из-за непогоды

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30 ноября 2021, 22:12

фото: pixabay.com

Несколько районов Севастополя во вторник вечером остались без электричества из-за непогоды. В пресс-службе правительства города сообщили, что автоматика сработала на подстанции 330. Количество абонентов, оставшихся без света, уточняется.

Специалисты работают над устранением происшествия. Также в связи с неблагоприятными погодными условиями перекрыт рейд через Севастопольскую бухту, - передает РИА Новости.

В Крыму ранее было объявлено штормовое предупреждение на вторую половину 30 ноября в связи с резким похолоданием, сильными дождями и надвигающимся шквальным ветром.

В минувший понедельник на полуострове бушевал ураган. Порывами ветра были повалены 65 деревьев, повреждены более 20 автомобилей, с 10 домов ветер сорвал кровлю. Затонули пять судов и две яхты.

Жертв нет. Шестеро человек пострадали и попали в больницу.

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