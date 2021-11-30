Зачем президент Латвии летал в Дубай?

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 21:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: freepik.com

Президент Латвии Эгил Левитс посетил выставку «EXPO-2020» в ОАЭ. По мнению президента Латвии, данная выставка способствует развитию экономических, торговых отношений с Объединенными Арабскими эмиратами, а также, возможен, поток инвестиций в Латвию. Не все политики Латвии согласились с мнением президента: например, у депутата Рижской думы есть своя версия…

«У меня невольно возникает мысль, что президент Латвии Эгил Левитс с премьером Кришьянисом Кариньшем после плодотворной работы в Латвии отправятся на заслуженный отдых – первый в Германию, а второй в США. Однако, после визита в ОАЭ я понял, что, возможно, возникла идея и получше. Если кто не знает, что Дубай сегодня – влиятельный глобальный центр… вот только не знаний или инноваций, а оффшорным центром. После того как были закручены гайки сначала в Швейцарии, потом на некоторых Карибских островах, многие состоятельные европейцы заметались в поисках новой безопасной площадки. И вот ОАЭ гостеприимно распахнула двери в свой безналоговый рай. Так что Дубай сегодня можно смело назвать мировой столицей «отмывщиков» денег. И в этом свете визита нашего президента в ОАЭ приобретает, конечно, дополнительное звучание. Поскольку в Европе хранить нажитое непосильным трудом на благо общества становится… не то, что небезопасно, а напряженно, многие люди в Латвии начинают присматриваться к местам более отдаленным…»



Версия, конечно, имеет место быть… Например, меня несколько удивила тема посольств Латвии в мире… Представьте, страна с населением около 1,5 миллиона имеет представительства почки в каждой стране мире… А любое посольство требует больших, больших расходов. Я понимаю, есть посольство Латвии в России – соседи же, да и вместе «входили» в СССР, в Европе – очевидно, в США – «хозяин» велел… А вот почему в ОАЭ и т.д.?



Версия г-на депутата имеет место быть!

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости