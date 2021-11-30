Поклонение Зое

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30 ноября 2021, 21:28 Дмитрий Лиханов

Туманным утром 29 ноября 2021 года на Новодевичьем кладбище, как и каждый год в этот день, вновь - много людей. Но сегодня день особенный для каждого человека, который помнит и знает историю своей страны, чтит ее героев. Ровно восемьдесят лет прошло с того дня, когда в подмосковной деревней Петрищево свершила свой бессмертный подвиг юная разведчица ЗОЯ КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ.



Первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза, стала своеобразным символом героизма советских юношей и девушек в суровые дни испытаний Великой Отечественной войны. Образ этой несломленной восемнадцатилетней девушки запечатлен навечно в художественной литературе, публицистике, кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. Память о ней жива в сердцах памятливых патриотов Отечества нашего.





И тем отраднее было видеть сегодня у могилы Зои совсем молодых людей, солдат и курсантов, участников Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», школьников 201 московской школы, которую окончила Зоя Космодемьянская и которая ныне носит её имя. Открывая церемонию памяти, исполнительный директор ВОД «Волонтеры победы» Анастасия Рябова, прежде всего предоставила слово инициатору этих памятных торжеств, человеку, который положил не мало сил на то, чтобы память о Зое передавалась от поколения к поколению Председателю Российского детского фонда, члену ЦК ВЛКСМ, академику РАО, писателю Альберту Анатольевичу ЛИХАНОВУ.



Выступая перед собравшимися молодыми людьми, Альберт Анатольевич говорил о тех забываемых ныне качествах, как верность и преданность своей Родине еще с отрочества. «Зоя исполнила свой человеческий и гражданский долг без каких-либо корыстных устремлений, без жажды славы или денег.» А старшим поколениям, подчеркнул Альберт Анатольевич чрезвычайно важно передать свои знания и память поколениям будущим: "Нам надо поторопиться зафиксировать, укрепить память о войне, которая всё дальше и дальше уходит от нас". Вспомнил общественный деятель о брате Зои Александре Космодемьянском и ее матери Любови Тимофеевне, чьи воспоминания «Повесть о Зое и Шуре» стала своеобразным учебником мужества и частоты» подчеркнул А.А. Лиханов.





Вслед за Председателем Российского детского фонда выступил и его заместитель, 1-й заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, Герой России, полковник Вячеслав Алексеевич Бочаров, начальник управления Главного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-майор Павел Владимирович Петрунин, заместитель директора по воспитательной работе 201 школы имени Зои Космодемьянской Дмитрий Владимирович Бабин.

Все эти люди, для большинства из которых служение Родине – их ежедневный труд и призвание, говорили о самом важном, о том, что цементирует общество, не дает ему распасться, превратиться в сообщество потребителей, не помнящих исторического и духовного родства. И это, прежде всего, наши герои. Люди, которые отдали свои жизни за те безмятежные, даже сытые годы, в которых мы все пребываем. Забывать этих людей – преступно. Вычеркивать их из памяти – подобно предательству собственной истории.

И ка же хорошо, что две школьницы из «Музея истории школы и семьи Космодемьянских» Анна Анохина и Елизавета Авдеева читают на могиле Зои стихи. И она, наверняка, их слышит.

Как слышит чеканный шаг почетного караула, гром военного оркестра, гимн страны, которую она не смогла предать, за которую без сомнения пожертвовала своей девичьей жизнью.

И пусть охапки гвоздик на могиле Зои Космодемьянской прорастут полями цветов в её последнем пристанище. Мы помним, тебя, Зоя!





Посмотреть торжественную церемонию, посвящённую 80-ой годовщине подвига Зои Космодемьянской можно в инстаграмме Российского детского фонда @rosdetfond

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