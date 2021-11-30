Эксперт Иванова рассказала, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 18:32

Фото: pixabay.com

Как пишет "Радио 1", психолог и трансформационный коуч Мария Иванова, рассказала об онлайн-знакомствах с точки зрения психологии.

Найти партнера на сайте знакомств очень сложно. Но зато такие сайты, с точки зрения психологии, дают возможность удовлетворить свои различные потребности, например, близость, разнообразие, внимание.

А чтобы общение было безопасным, Мария Иванова рассказала, как понять степень адекватности человека, с которым знакомишься онлайн.

«Это можно понять по тому, насколько человек пытается сблизиться и какие темы обсуждает, какие у человека интересы. И даже аккаунт человека много о нем говорит. Чтобы избежать опасных ситуаций, офлайн-встречу лучше назначать в людном кафе, и лично посмотреть на человека. Обычно сразу становится понятно, что это за человек», — сказала Иванова.

Эксперт посоветовала рассказывать открыто о своих жизненных ценностях, а также обращать внимание на аккаунт, так как слишком красивый и хороший аккаунт должен насторожить. Ведь когда у человека все хорошо в жизни, то времени на сайты знакомств не хватает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости