Аргументы Недели Общество 13+

Эксперт Иванова рассказала, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах

, 18:32

Эксперт Иванова рассказала, на что стоит обращать внимание при онлайн-знакомствах
Фото: pixabay.com

Как пишет "Радио 1", психолог и трансформационный коуч Мария Иванова, рассказала об онлайн-знакомствах с точки зрения психологии.

Найти партнера на сайте знакомств очень сложно. Но зато такие сайты, с точки зрения психологии, дают возможность удовлетворить свои различные потребности, например, близость, разнообразие, внимание.

А чтобы общение было безопасным, Мария Иванова рассказала, как понять степень адекватности человека, с которым знакомишься онлайн.

«Это можно понять по тому, насколько человек пытается сблизиться и какие темы обсуждает, какие у человека интересы. И даже аккаунт человека много о нем говорит. Чтобы избежать опасных ситуаций, офлайн-встречу лучше назначать в людном кафе, и лично посмотреть на человека. Обычно сразу становится понятно, что это за человек», — сказала Иванова.

Эксперт посоветовала рассказывать открыто о своих жизненных ценностях, а также обращать внимание на аккаунт, так как слишком красивый и хороший аккаунт должен насторожить. Ведь когда у человека все хорошо в жизни, то времени на сайты знакомств не хватает.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

КФ

Мнение

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Политика

Общество

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Политика