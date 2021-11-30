Суд вынес приговор бывшему схиигумену Сергию - 3,5 года колонии общего режима

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 17:48

Экс-схиигумен Сергий, фото из соцсети

Измайловский суд Москвы во вторник вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Суд приговорил священника к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

Бывший схиигумен обвинен в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, передает ТАСС.

Адвокат Павел Бабиков сообщил, что защита обжалует приговор бывшему схиигумену в апелляционной инстанции.

По словам Бабикова, суд вынес приговор подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября 2020 года.

Его в конце прошлого года задержали в Среднеуральском женском монастыре и доставили из Екатеринбурга в Москву.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости