Аргументы Недели Общество 13+

Суд вынес приговор бывшему схиигумену Сергию - 3,5 года колонии общего режима

, 17:48

Суд вынес приговор бывшему схиигумену Сергию - 3,5 года колонии общего режима
Экс-схиигумен Сергий, фото из соцсети

Измайловский суд Москвы во вторник вынес приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Суд приговорил священника к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима.

Бывший схиигумен обвинен в призывах к суициду, самоуправстве и нарушении права на свободу совести, передает ТАСС.
Адвокат Павел Бабиков сообщил, что защита обжалует приговор бывшему схиигумену в апелляционной инстанции.

По словам Бабикова, суд вынес приговор подзащитному обвинительный приговор, несмотря на убедительные доводы в пользу его невиновности.

Бывший схимонах Сергий, изверженный из сана за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября 2020 года. 

Его в конце прошлого года задержали в Среднеуральском женском монастыре и доставили из Екатеринбурга в Москву.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Мнение

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

Политолог Владимир Соломонов: после запуска «Северного потока - 2» ЕС перестанет нуждаться в услугах Киева

После запуска «Северного потока – 2» , Евросоюз перестанет нуждаться в услугах Украины по транзиту российского газа. Поэтому украинские власти пойдут на любые условия России для продления газового контракта. Такое мнение в интервью ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Соломонов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

В мире

Экономика

Политика

Общество

Здоровье

Политика

В мире

Общество

Политика