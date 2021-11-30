Из-за чего на самом деле появляется лишний вес, рассказал диетолог Ковальков

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30 ноября 2021, 17:23

Фото: pixabay.com

О том, что лучше есть на завтрак и от какой еды надо отказаться, чтобы добиться стройной фигуры, рассказал диетолог Алексей Ковальков.

На завтрак эксперт советует употреблять сытные и полезные продукты, в которых есть жиры и белки

«Утром выделяется гормон кортизол, который расщепляет часть мышечных волокон и образует из них углеводы. Поэтому утром можно спокойно обойтись без углеводов, нужно, наоборот, подпитать мышечные волокна. За ночь гибнет несколько тысяч клеток, этот процесс идет постоянно. С утра нужны идеально сбалансированные аминокислоты, которые содержатся в белке. Идеальный завтрак — яичница из двух яиц», — пояснил диетолог в «Народных новостях», добавив, что употреблять продукты с животными жирами утром можно и нужно для гормонов.

По мнению диетолога, многие отказываются от потребления жиров из-за боязни набрать вес. Ковальков уверил, что это мало схоже с реальностью и поэтому жиры надо активно добавлять в рацион. Набор веса же происходит за счет переизбытка углеводов, норма которых составляет от 110 до 150 граммов в сутки для человека с обычной жизнью. Также эксперт пояснил, что избегать следует быстрых углеводов, он поднимают уровень сахара в крови, вредят поджелудочной и приводят к сахарному диабету. Углеводы, полученные из тортов и прочих сладостей, накапливаются в печени в виде гликогена, после чего трансформируются в жиры.

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