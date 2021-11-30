Врач-иммунолог Владислав Жемчугов предложил сократить сроки ревакцинации в связи с появлением «омикрона»

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30 ноября 2021, 15:27 Источник: ridus.ru

В. Жемчугов, фото: facebook.com/vladislav.zhemchugov

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор наук Владислав Жемчугов считает логичным сократить срок ревакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19 с полугода до трех месяцев в связи с выявлением нового омикрон-штамма коронавируса.

В Великобритании Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) уже дал рекомендации ревакцинироваться против ковида через три месяца после получения второй дозы вакцины, а не через шесть месяцев, как рекомендовалось раньше.

В Соединенном Королевстве объяснили, что поскольку у омикрон-штамма вируса сопротивляемость к выработке антител выше, чем у предыдущих вариантов коронавируса, то срок ревакцинации необходимо уменьшить в два раза.

Доктор Жемчугов объяснил в интервью изданию «Ридус», что количество антител к новому штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета, и одна из мер, самая быстрая, — уменьшить сроки вакцинации. В то же время он уверен, что более эффективным было бы создание новой вакцины, приспособленной к омикрон-штамму.

По словам Жемчугова, в России разработки уже начаты.

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