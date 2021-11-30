Латвия: первые решения суда по обязательной вакцинации

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30 ноября 2021, 15:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

К концу октября нынешнего года в Административный суд Латвии поступило 174 заявления, оспаривающих принятую правительством страны норму об обязательной вакцинации в условиях ЧС, согласно которой с 15 ноября все сотрудники и должностные лица государственных и муниципальных учреждений и предприятий могут выполнять свои обязанности только в том случае, если у них имеется действующий сертификат.

Некоторые сотрудники государственных учреждений и органов самоуправлений не согласны с наложенной правительством обязанностью, поэтому обращаются в суд. По двум из рассмотренных дел суд вынес решение, что определенное постановлением правительства требование обязательной вакцинации против "Covid-19" должно быть приостановлено, сообщает председатель административного районного суда Илзе Фреймане.

"Оба этих случая связаны с аспектами здоровья - семейные врачи указали, что вакцинацию следует отложить, но в обоих случаях еще не было получено заключение медицинского консилиума", - пояснила она. Если консилиум врачей, сформированный при университетских больницах, решит, что конкретное лицо нельзя прививать, то в правовой защите больше не будет необходимости, добавила председатель суда. Есть и часть заявителей, которые не имеют медицинских показаний для отмены вакцинации, но считают, что Кабинет министров не может накладывать обязанность по вакцинации, поскольку не правомочен делать это. По словам председателя суда, суд рассмотрел эти заявления и счел необоснованными

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