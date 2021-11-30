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Путин пообещал: в 2022 году в России будут дополнительно проиндексированы некоторые социальные выплаты

, 15:10 Источник: URA.RU

Путин пообещал: в 2022 году в России будут дополнительно проиндексированы некоторые социальные выплаты
фото с сайта Кремля

В 2022 году в России будут дополнительно проиндексированы некоторые социальные выплаты. Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!», заявил о том, что власти расширили финансовую помощь семьям с небольшими доходами, провели единовременные выплаты пенсионерам и семьям, и которых воспитываются дети школьного возраста.

Путин пообещал запускать новые меры поддержки семей с детьми. Российский лидер рассказал, что в будущем году будет проведена дополнительная индексация прожиточного минимума, МРОТ и социальных выплат.

Путин отметил, что это не полный перечень мер по поддержке граждан. Президента цитирует URA.RU: «Исходя из наших финансовых возможностей, будем принимать и новые решения на этот счет».

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