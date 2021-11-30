Более 3 миллионов рублей направлено на премирование лучших аграриев Челябинской области

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30 ноября 2021, 14:57 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Подведены итоги конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Победителей наградил губернатор Алексей Текслер.

По итогам регионального конкурса определены 62 лучших агрария в 32 номинациях. На премирование агрономов, доярок, комбайнеров, механизаторов, внесших значительный профессиональный вклад в стабильную работу сельскохозяйственной отрасли в 2021 году и обеспечение продовольственной безопасности, направлено свыше 3 миллионов рублей.

По традиции были определены лучшие сельскохозяйственные районы Южного Урала. В этом году первое место присвоено Верхнеуральскому району, второе — Сосновскому, третье — Октябрьскому.

Во время церемонии награждения губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил всех участников и победителей регионального конкурса и призвал аграриев не останавливаться на достигнутом.

«Последние два года южноуральский агропромышленный комплекс работал в сложных условиях. Но тем дороже достигнутые результаты! Урожай зерновых в бункерном весе составил 1 миллион 120 тысяч тонн – почти на 40 тысяч тонн больше прошлого года, — отметил глава региона. — Наша область пережила масштабные снежные бураны, затяжную засуху, серию крупных пожаров. Но все эти проблемы наши аграрии решают и продолжают создавать новые производства, осваивая инновационные технологии».

Особое внимание Алексей Текслер уделил поиску технологических решений для агропромышленного комплекса, внедрению точечного земледелия и районированию семян.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что Челябинская область планирует наращивать объемы господдержки отрасли. В следующем году 314 миллионов рублей будет направлено на приобретение техники и оборудования. Вдвое — до 200 миллионов рублей — увеличатся субсидии на удобрения. Общие региональные ассигнования на сельское хозяйство увеличатся на 24% по отношению к текущему году.

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