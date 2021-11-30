Генеральный секретарь НАТО Столтенберг: В случае необходимости в Латвию можно отправить 40 000 солдат

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30 ноября 2021, 14:15 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В случае необходимости в Латвию можно будет отправить более 40 000 солдат. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Готов ли Североатлантический альянс рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Латвии, генеральный секретарь НАТО г-н Столтенберг отметил, что НАТО значительно увеличило свое присутствие в Латвии в последние годы из-за агрессивного отношения России к Украине и незаконной аннексии Крыма, а также дальнейших провокаций со стороны России, направленных на дестабилизацию ситуации на востоке Украины.





«Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном флаге альянса – в Балтийском регионе», - пояснил генеральный секретарь НАТО.



Г-н Столтенберг, находясь в Латвии с официальным визитом заявил, что в страны Балтии будут отправлены специалисты, которые помогут разобраться с ситуацией на внешних границах ЕС и с мигрантами.

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