Командование Объединенных сил ВС Украины заявило о необходимости практической военной помощи от США

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30 ноября 2021, 14:25 Источник: РИА Новости

Флаг Украины, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Киев нуждается в практической помощи Соединенных Штатов, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом сказал командующий Объединенными силами ВС Украины Сергей Наев во время переговоров с военным атташе при посольстве США полковником Британи Стюарт.

«Командование объединенных сил ВС Украины высоко ценит стратегические отношения с США и помощь в противодействии российской агрессии. Мы настроены и дальше развивать наше сотрудничество… С целью получения полных оперативных возможностей нам необходима ваша консультативно-совещательная, экспертная и существенная практическая помощь», – публикует слова генерала пресс-служба Генштаба.

В ходе переговоров Наев проинформировал Стюарт о ситуации на границе с Россией, а также на востоке Украины, и в Черноморском регионе.

«В ходе рабочей встречи стороны обсудили вопросы направлений военного сотрудничества, определили приоритеты сотрудничества в сфере безопасности и обороны, а также возможностей в совместном развитии способностей командования объединенных сил ВС Украины», - сообщает пресс-служба.

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