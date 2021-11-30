Главный кот Латвии инспектирует войска НАТО

Забавные ситуации возникают и на важных мероприятиях: например, во время встречи генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с солдатами на базе Адажи (Латвия) к ним присоединился неожиданный гость – рыжий кот.
Насколько можно судить по фото, генеральный секретарь НАТО был несколько удивлен такой «встречей» с пушистиком, а вот министр обороны Латвии Артис Пабрикс не смог сдержать улыбку.
Фото с рыжим котом так понравилось и главе МИД Латвии Эдгару Ринкевичу, что он высказал свое мнение в социальных сетях:
«Иногда в довольно серьезных делах случаются легкие моменты: латвийский главный КОТ инспектирует войска НАТО в Адажи, где присутствует генеральный секретарь НАТО, министр иностранных дел Канады и министр обороны Латвии».
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