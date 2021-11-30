Вирусолог Бутенко оценил количество поддельных сертификатов в 15-20 проценов

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30 ноября 2021, 11:43 Источник: Аргументы Недели - Крым

Фото из открытых источников

Об этом заявил Александр БУТЕНКО вирусолог, профессор, руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.



БУТЕНКО заявил, что по имеющейся у него информации в обороте сейчас от 15 до 20 процентов поддельных сертификатов о вакцинировании от ковида. Эта группа, по словам профессора, пополняет статистику тех, кто якобы привился, но заболел.



Комментируя новый штамм «Омикрон», БУТЕНКО сказал, что «остановить процесс мутации невозможно» и опроверг заявления о неэффективности нынешних вакцин против новообразования. Представитель НИИ уточнил – новые вакцины будут уточнены под «Омикрон» и над этим уже ведутся работы.



На вопрос «Если новый вирус в России не зафиксирован, то как «Гамалея» уже над ним работает?» БУТЕНКО сослался на международный банк вирусов, куда поступают все вновь выявленные мутации.







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