Сможет ли Россия достичь нулевых выбросов

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30 ноября 2021, 11:32

Президент России Владимир Путин обозначил, на недавно завершившейся 26-ой всемирной конференция ООН по климату, что наша страна достигнет углеродной нейтральности в 2060 году. Президент России Владимир Путин отметил в своем видеообращении к участникам конференции, что в построении углеродно-нейтральной экономики наша страна будет опираться на потенциал отечественных лесов, которые поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород.

Одним из важных решений, достигнутым на конференции, было заключение соглашения более 100 странами о восстановлении потерянных лесов и преодолении деградации земель. В свете этих решений органы власти усиливают экологический контроль над выбросами и сбросами загрязняющих веществ, в том числе и посредством внедрения постоянного автоматизированного мониторинга. При этом речь идет об широком числе параметров, которые берутся под контроль.

«Основной тренд, который виден - это расширение параметров, по которым будет происходит работа по сокращению выбросов в атмосферу. Для производителей IT-решений непрерывного экологического мониторинга важно, что курс на расширение количества параметров контроля и учета загрязняющих веществ увеличивается. Наряду с СО2 происходит учет и других парниковых газов - метан, оксиды азота, окись углерода, фреон. В целом мы к готовы к расширенному экологическому мониторингу, в частности состояние лесных массивов и наши решения уже сейчас доступны для широкого круга потребителей. Это в особенности важно для учета и контроля компаниями углеродного следа в рамках текущих бизнес-процессов. Без этого нельзя говорить ни о каком управлении в соответствии с принципами ESG-трансформации», - заявил Владислав Кудрявцев, сооснователь компании «Цифровой экомониторинг».

«Цифровой экомониторинг» — это ИТ-решение, специализированное на непрерывном онлайн-контроле загрязнения окружающей среды, качества воздуха и воды в режиме непрерывного мониторинга, которое делает эту систему универсальной как для контроля уровня загрязняющих веществ, так и для оценки углеродного следа по влиянию предприятий и государств на окружающую среду.

Модульная архитектура этой цифровой платформы позволяет легко её разворачивать под любые задачи и интегрировать в общегосударственную систему экологического контроля, в том числе в части мониторинга и контроля за состоянием лесных массивов, незаконными вырубками, пожарами и другими негативными воздействиями со стороны человека и природных факторов на леса. Она производит сбор, обработку и хранение полученных данных с возможностью автоматического или ручного представления результатов в виде таблиц, диаграмм, графиков, а встроенные инструменты анализа дают возможность прогнозировать динамику загрязнения. Таким образом, интеллектуальная платформа «Цифровой экомониторинг» может быть использована как инструмент управления промышленными активами и городской среды в соответствии с принципами ESG-трансформации – управления бизнес и общественными процессами, основанном на экологических и социальных ценностях.



Справка: Компания «Цифровой экомониторинг» digital-eco.ru, +7 499 7030757, — разработчик комплексных систем экомониторинга, резидент инновационного центра Сколково. Платформа «Цифровой экомониторинг» реализуется при поддержке Фонда содействия инновациям.

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