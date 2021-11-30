Продавцы рассказали о подорожании новогодних елок в среднем на 30%

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30 ноября 2021, 11:53 Источник: РБК

Новогодние ели, Daniel Schäfer/globallook.com

Цены на искусственные и живые ели в рознице по сравнению с прошлым годом значительно выросли. Причиной стали рост закупочных цен и увеличившиеся транспортные расходы.

Как пишет РБК, цены на искусственные ели в этом в этом году в среднем на 30% выше, чем в прошлом. Так, в «Ашане» стоимость новогодних деревьев от 49 рублей за настольную елочку до 14,2 тысячи рублей за литую сосну высотой 2,1 метра.

Маркетплейс Wildberries предлагает искусственные ели российского производства в среднем за 3,3 тысячи рублей — это на 12% больше, чем в прошлом году.

По словам директора по развитию компании-производителя искусственных елей Max Christmas Андрея Фальгарова, в 2021 году значительно выросла стоимость сырья. Например, полимерные гранулы, которые компания закупает в Белоруссии, подорожали на 50%.

Живые ели, по оценке директора компании «Елки.ру» Владислава Пухарева, подорожали в рознице в среднем на 10–15%: российская ель высотой 1,5 м стоит в среднем 1,5 тысячи рублей, зарубежная — 5–6 тысяч.

В Leroy Merlin тоже сообщили об общем подорожании новогодних дереавьев. Сейчас в магазинах сети цена на них от 277 рублей за настольную ель в горшке до 5,5 тысячи рублей за пихту высотой до 200 см.

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