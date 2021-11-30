Три генерала и четыре полковника Росгвардии подозреваются в крупном мошенничестве

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30 ноября 2021, 10:12 Источник: Коммерсантъ

Росгвардия, Zamir Usmanov/globallook.com

Главная военная прокуратура подозревает высокопоставленных чинов Росгвардии в крупном мошенничестве. Материалы о возбуждении уголовного дела переданы в следственные органы.

Четыре генерала и три полковника, в том числе бывший начальник Главного управления связи Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беляков подозреваются в том, что они присвоили 192 миллиона бюджетных рублей. Дело касается внедрения в 2012-2016 годах во внутренних войсках МВД (на их основе создана Росгвардия) системы «Недвижимость».

Предполагалось, что система оцифрует и объединит в одном реестре все объекты недвижимости, находящиеся на балансе ведомства. На разработку и внедрение проекта была выделено около 200 млн рублей. В 2017 году высокопоставленные чины Росгвардии подписали фиктивные акты о введении информационной системы в строй, однако на самом деле она так и не заработала.

Ранее стало известно, о привлечении к ответственности бывшего замглавы Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко по делу о хищении и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к 6 годам лишения свободы.

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