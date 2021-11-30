«Власть – это наркотик. Кто попробовал его хоть раз — отравлен ею навсегда»: 147 назад родился Уинстон Черчилль

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30 ноября 2021, 09:54 Наталья Полянская

147 лет прошло со дня рождения британского государственного и политического деятеля, премьер-министр Великобритании в 1940—1945 и 1951—1955 годах, а также военнослужащего запаса, журналиста, писателя, художника, почётного члена Британской академии и лауреат Нобелевской премии по литературе Уинстона Черчилля.



Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года в Бленхеймском дворце, родовом имении герцогов Мальборо, ветвь семьи Спенсер. Его отец был политиком, депутатом Палаты общин от Консервативной партии, занимал должность Канцлера казначейства, а мать была дочерью богатого американского бизнесмена. Когда мальчику исполнилось восемь лет, его отправили в подготовительную школу Сент-Джордж. Уинстон с третьей попытки сдал экзамены в Королевское военное училище в Сандхерсте и поступил.



После учебы он начал свою военную карьеру. Черчилль был направлен на Кубу, в качестве военного корреспондента газеты Daily Graphic освещать восстание местного населения против испанцев, но продолжал при этом числиться на действительной военной службе.



К моменту отставки Черчилль приобрёл популярность как журналист, а его книга о суданской кампании «Война на реке» стала бестселлером.

18 февраля 1901 года он произнёс свою первую речь в Палате общин о послевоенном урегулировании в Южной Африке. А 14 февраля 1910 года в возрасте 35 лет Черчилль занял пост министра внутренних дел. В 1915 год он стал одним из инициаторов Дарданелльской операции, закончившейся плачевно для союзных войск и вызвавшей правительственный кризис. Ответственность за фиаско политик в большей степени взял на себя, и когда было сформировано новое, коалиционное правительство, консерваторы потребовали его отставки с поста первого лорда Адмиралтейства.



В 1921 году Черчилль был назначен Министром по делам колоний. После поражения на выборах Уинстон официально возглавил оппозицию, но фактически был неактивен и нерегулярно посещал заседания палаты. Уже 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже в Фултоне Черчилль произнёс ставшую знаменитой фултонскую речь, которую принято считать точкой отсчёта «холодной войны».

Уинстон был женат на Клементине Хозьер, супруги были очень терпимы и любили друг друга. У них было пятеро детей.

Черчилль умер 24 января 1965 года от инсульта.

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