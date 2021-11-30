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30 ноября 2021, 09:27 Наталья Полянская

Ровно 186 лет назад родился американский писатель, юморист, журналист и общественный деятель Марк Твен. Из русских писателей о Марке Твене особенно тепло отзывались Максим Горький и Александр Куприн.



Клеменс утверждал, что псевдоним Марк Твен был взят им в юности из терминов речной навигации. Сэмюэл Клеменс родился 30 ноября 1835 года в маленьком городке Флориде. Отец Клеменса умер в 1847 году от пневмонии, оставив много долгов.



Юноша работал лоцманом на пароходе. В Неваде, надеясь разбогатеть, Сэм Клеменс стал шахтёром и начал добывать серебро. После чего он начал работать в газете «Territorial Enterprise» в Вирджинии. Там он впервые напечатал свой рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса».



Первого успеха как писатель Твен добился в другом путешествии, в качестве корреспондента «Alta California» и «New-York Tribune». В это время он заложил основу для книги «Простаки за границей».



Самым масштабным вкладом Твена в американскую и мировую литературу считается роман «Приключения Гекльберри Финна». Также очень популярны «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и сборник автобиографических рассказов «Жизнь на Миссисипи». Время от времени некоторые произведения Твена запрещались американской цензурой по разным причинам. В основном это объяснялось активной гражданской и социальной позицией писателя.



До своей смерти писатель пережил потерю трёх из четырёх детей, умерла также его жена Оливия.



Марк Твен умер 21 апреля 1910 года на 75-м году жизни от стенокардии.

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