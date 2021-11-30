Оттиск древней печати ​крымского хана похож на QR-код

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 08:48 Источник: Аргументы недели-Крым

Самая популярная версия схожести – что придворные воспроизвели доисторический оттиск и что ковид не первый раз проверяет человечество на прочность.

Печать крымского хана Гирея действительно очень напоминает современный qr-код, в хитросплетениях которого может быть зашифровано большое количество информации.

Многие в этой схожести увидели мистическую закономерность, проведя параллели с уже ранее проводимой цифровизацией, после которой цивилизацию людей постигла небесная кара (речь идет о дохристианских временах, откуда, якобы, был позаимствован образец печати хана).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости