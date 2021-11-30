Врач Владимир Рыбалко: дистанционка для студентов-медиков - это диверсия

Аргументы Недели → Общество 13+

30 ноября 2021, 08:49

Проблема нехватки профессиональных кадров всегда остро стояла на Дальнем Востоке и, в частности, в Хабаровском крае. Особенно это касается кадров медицинских: такие программы, как «Земский доктор», в регионе с суровыми климатическими условиями и практически отсутствующей инфраструктурой в отдаленных районах оказались почти провальными, а удержать на родине собственных молодых специалистов - выпускников медвузов - с каждым годом становится все сложнее. В «анамнез» добавился еще один «недуг», который, пожалуй, даже страшнее двух предыдущих: диверсия против всей системы здравоохранения региона. Именно так введение в медицинских вузах дистанционного обучения назвал доцент кафедры Хирургической стоматологии ДВГМУ, кандидат медицинских наук, член Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ Владимир Рыбалко.

- Наш край, наверное, в меньше степени, чем другие регионы, коснулась пресловутая оптимизация здравоохранения, однако то, что происходит у нас сегодня со студентами-медиками - это, я считаю, подрыв кадровой базы. Я имею ввиду дистанционное обучение, которое уже второй год имеет место в медицинских вузах Хабаровского края. Я проработал преподавателем в институте больше 15 лет, но такого «обучения» не помню. Раньше, если по каким-то причинам студент пропускал, скажем, половину практических занятий, он не мог рассчитывать на зачет. Его отчисляли. Не потому что это плохой студент. А потому, что просто невозможно восполнить навыки, не побывав на практических занятиях. Сегодня мы наблюдаем абсурд: студенты решают условные задачи, не видя пациентов, не общаясь с ними. И получают зачеты, - объяснил Владимир Рыбалко.

Он констатировал: сейчас практического обучения в медвузах нет. В введенной на фоне пандемии коронавируса «удаленке» эксперт не видит логики: с одной стороны, студентам запрещено посещать занятия, с другой - их же привлекают к работе в так называемых «красных зонах».

- Получается, что работать в самом эпицентре - «красной зоне» - можно, а собраться группой из пяти человек и постоять рядом с пациентом на практических занятиях - почему-то нельзя. Причем я не видел, чтобы наши студенты заражались ковидом. Тем более, все они привиты. Тогда это вдвойне нелогично… В моем понимании, объяснение может быть лишь одно: это вредительство здравоохранению, которое мы получим через несколько лет. Раньше говорили, что ЕГЭ это зло, но оно «отдыхает» по сравнению с дистанционным обучением студентов медицинских специальностей, - подчеркнул эксперт.

В медицине, как на войне, считает Владимир Рыбалко: сначала солдат надо подготовить, а потом уже бросать на передовую. Тем более, если речь идет о борьбе с таким страшным и пока еще неизученным врагом, как коронавирус. Но не только в опасности заболевания дело:

- У нас пошли работать в «красную зону» студенты вторых-третьих курсов. Им начали платить много. Я считаю, это может их сильно развратить: получая сейчас сразу по 100 тысяч рублей, работая санитарами, они не смогут работать врачом за 60-80 тысяч.

Недоумение у Владимира Рыбалко вызывает и молчаливое согласие руководства вузов, безропотно принимающих распоряжение властей.

- О том, какая будет у нас медицина в недалеком будущем, должен задумываться и губернатор, вынося соответствующее постановление. А ректор должен сопротивляться. А ведь помимо медицинского университета, у нас есть еще и медучилища. И там тоже никто не сопротивляется, а просто отправляет студентов на «удаленку».

Сегодняшние ошибки непременно скажутся на всей системе здравоохранения уже через несколько лет, напоминает эксперт:

- Раньше, даже в отсутствии медицинского оборудования, медицина «выезжала» на специалистах. Врач мог применить профессиональную интуицию… Как будут работать нынешние выпускники, я не понимаю. Причем дистанционное обучение вводится и на пятом курсе, где клинические специальности, где нужно все изучать у постели больного. Про стоматологов я вообще молчу, которые буквально не пилили зубы ни разу…

Решение Владимир Рыбалко видит только в введении каникул или в ограничении численности групп, но никак не в переводе на дистанционное обучение.

Справедливоросс забил тревогу на заседании Законодательной думы Хабаровского края. Он предложил рассмотреть вопрос здравоохранения не только со стороны краевого минздрава, но и со стороны пациентов, жителей края, а также «исходить из того, что отрасль представлена как краевыми, так и федеральными, ведомственными и частными медицинскими организациями».

- На сегодняшний день в крае не существует дискуссии среди профессионалов и даже между ветвями власти на тему развития здравоохранения края, есть только одно мнение - минздрава, или даже мнение одного человека, но не слышно другого, альтернативного мнения, нет критики. Это в корне неправильно, это доказанная временем и историей порочная практика, - заявлял Владимир Рыбалко в ходе своего выступления в думе.

Однако, поделился медик с «Аргументами недели», едва ли предложения найдут отклик среди парламентариев:



- В краевой думе на сегодняшний день нет заинтересованности. Здравоохранение «расплылось» после оптимизации отрасли. Например, в 2019 году до реформы профильный думский комитет назывался комитетом по социальной защите населения и здравоохранению. Но после 1 ноября 2019-го слово «здравоохранение» вообще ушло даже из названия комитета. Теперь это Комитет по вопросам социальной политики. Раньше в него входило шесть человек, теперь расширили круг социальных вопросов, а число членов комитета увеличили до 18-ти. Это, на мой взгляд, недействующая единица. Зачем так сделали? По одной из версий - чтобы сократить число комитетов и не платить зарплату главе. Но эта «экономия» ничтожна. Она несоизмерима с размером всех трат бюджета: 6,8 млрд рублей это только бюджет края, а средства ФОМС - свыше 30 млрд.



Эксперт уверен: краевая дума как ветвь власти должна заниматься здравоохранением параллельно с исполнительными органами власти.



- Должна быть критика, еще один взгляд на проблему. Но у нас что минздрав скажет, то и правильно, другого решения нет. Причем ни разу не поддерживались инициативы от частной медицины. Это удивительно: край ищет инвесторов, привлекает из-за рубежа, а вот они, инвесторы - частники. Они уже смогли организовать работу. Люди уже голосуют за них рублем. И эти самые частники видят пути решения проблем, стоящие перед краем. Но диалога по-прежнему нет. Хабаровская краевая дума могла бы стать площадкой для решения вопросов, хотя бы для обсуждения. У нас ведь обсуждают вопросы, связанные с рыбой, строительством, бюджетом. А здравоохранение не обсуждают. Проблемы замалчиваются, тогда как и необходимо выносить, - заключил Владимир Рыбалко.

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