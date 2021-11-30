Депутат Госдумы Яна Лантратова назвала челябинский детский сад «образцовым»

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30 ноября 2021, 07:49 Татьяна Михайлова

Парламентарий находится на Южном Урале с рабочим визитом.

Депутат Государственной думы Яна Лантратова посетила детский сад №18, который находится в микрорайоне Парковом. Она познакомилась с опытом работы дошкольного учреждения, который за 6 лет с момента создания стал инновационной площадкой. В детском саду созданы возможности для занятий скалолазанием, лего-конструированием, пескотерапией. Сотрудники учреждения работают с детьми, имеющими задержки развития, и готовы открыть группу для малышей с сахарным диабетом.

В ходе визита Яна Лантратова пообщалась с председателем комитета по делам образования города Челябинска Светланой Портье, заведующей детским садом Марией Леверенц, педагогами-психологами и родителями воспитанников учреждения.

«Мамы подтвердили, что дети ходят в сад с удовольствием, — прокомментировала итоги визита Яна Лантратова. — Особенно они отметили тот факт, что перед поступлением в школу, им не требуется водить детей на дополнительные курсы. Детский сад хорошо их готовит. Но при этом женщины, обращаясь ко мне, с тревогой говорили о том, что многие детские сады и школы перегружены».

Поэтому многие родители беспокоится о том, смогут ли они определить ребенка в школу рядом с домом. Так, в детском саду №18 занимаются 498 детей, хотя он рассчитан он на 399.

«К сожалению, такая же картина и во многих других дошкольных учреждениях густонаселенных микрорайонов, где живет много молодых семей, — добавила депутат. — Светлана Портье рассказала, что город ведет строительство стразу нескольких дошкольных учреждений. И уже в следующем году острота проблемы существенно снизится. Вообще, детский сад, я считаю, образцовый!»

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