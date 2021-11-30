Многодетные мамы Челябинской области получили награды

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30 ноября 2021, 07:08 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

В правительстве региона состоялось вручение знаков отличия и медалей, а также присвоение почетных званий. Церемонию провел губернатор Алексей Текслер.

Знака отличия «Материнская слава» I, II, III степени удостоены семь мам Южного Урала: Мария Михайлова, Лидия Аксенова, Екатерина Белова, Людмила Петрова, Татьяна Кирчекова, Татьяна Фарафонтова и Анна Хусамутдинова. Этой наградой поощряют тех, кто добросовестно выполняет обязанности по воспитанию детей, вносит вклад в укрепление семейных традиций.

В ходе торжественного мероприятия были вручены и другие почетные знаки отличия. Три жителя Челябинской области — Константин Струков, Василий Исаев и Петр Головко — награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Семь работников сферы здравоохранения по указу Президента РФ Владимира Путина отмечены медалью Луки Крымского. Четырем представителям металлургической отрасли присвоено почетное звание «Заслуженный металлург Российской Федерации», два южноуральца получили почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации», один житель региона удостоен почетного звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Кроме этого, пяти южноуральцам и коллективу АО «Завод «Пластмасс»» объявлена благодарность Президента РФ. Также были вручены региональные награды за вклад в сферы культуры, экономики, экологии и юриспруденции.

Алексей Текслер поздравил приглашенных на торжественную церемонию с заслуженным признанием и отметил их вклад в развитие Челябинской области и страны. «Вы вкладываете свой талант, свои душевные и физические силы в то дело, которому преданно служите, которое любите. Честно выполняете свой профессиональный и гражданский долг. Вносите большой вклад в развитие нашей Челябинской области и всей страны», — добавил глава региона.

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