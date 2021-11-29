Глава ФМБА Скворцова назвала срок для создания теста на омикрон-штамм COVID-19

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29 ноября 2021, 21:49

Вероника Скворцова, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила о девятидневном сроке для создания теста на омикрон-штамм коронавируса.

По словам Скворцовой, новый штамм коронавируса фактически сложил мутации, которые были наработаны предыдущими штаммами. Глава ФМБА рассказала в эфире телеканала «Россия 24», что в июле был зарегистрирован набор для определения всех предыдущих вариантов коронавируса.

Скворцова считает, что теперь можно быстро сделать набор на «омикрон». Как она уточнила, проектирование занимает три-четыре дня, пять дней потребуется на создание самой тест-системы на определение омикрон-штамма коронавируса.

Глава ФМБА также заявила об эффективности препарата «Мир-19» против омикрон-штамма. Скворцова сообщила, что агентство поставило себе задачу в разработке высокоспецифичных противовирусных этиотропных препаратов, которые бы действовали на консервативные сайты, независимо от изменения линий и появления новых мутаций эти препараты оставались бы универсальными. Институт иммунологии ФМБА создал такой препарат «Мир-19».

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