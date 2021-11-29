Насколько снежным будет Новый год рассказал метеоролог Цыганков

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29 ноября 2021, 20:26

Фото: pixabay.com

Стоит ли Центральной России ждать снежный новый год, рассказал замначальника Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

1 декабря эксперт обещает снег на большей части центральной России. Теоретически сугробы не растают до Нового года. А снежный покров продержится до апреля включительно.

«Причем, уже сегодня в Москве высота снега должна доходить до 10 сантиметров. Однако последний раз такая погодная ситуация была в 2016 году. Но даже тогда, 29 декабря снег растаял, и в Новый год сугробов почти не было», — напомнил метеоролог в «Народных Новостях».

Цыганков отметил, что устойчивого снега в Центральной России не было уже четыре года из-за повышения температуры. В этом году ситуация повториться и вместо снега с неба стоит ожидать дождь.

Но не стоит огорчаться, ведь уже 1-4 декабря пройдет похолодание и на первое число впадет снег, а температура воздуха опуститься до -6°C, правда днем она все еще может подняться до +1°C. Ночь 2 декабря порадует -7°C.

«Это уже что-то похожее на зиму. Плюс в этот период также ожидается выпадение снега. Однако днем 2 декабря погода может подняться до +2°C, поэтому в центре города снег скорее всего растает», — добавил метеоролог.

Также эксперт отметил, что последние 20-25 лет в Центральной России снег быстро тает из-за теплого декабря

«Последние 20 лет температура в декабре на территории Центральной России выше нормы. Сейчас же, основываясь на последние данные, в конце декабря – начале января наблюдается "провал" по снегу. Поэтому с вероятностью в 50% можно сказать, что декабрь будет мягким, даже в Новый год», — рассказал эксперт, добавив, что ждать новогодних сугробов не стоит.

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