В Подмосковье чипировали три тысячи питомцев

Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям регионального Минсельхоза, в 2021 году в Московской области чипировали около трех тысяч питомцев.
По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, с начала 2021 года в государственных ветеринарных лечебницах Московской области чипирование прошли 2836 питомцев.
Данная процедура поможет быстро найти и вернуть домой питомца, если он потеряется или найти недобросовестных владельцев, которые выгнали на улицу своих животных, и позволит обезопасить людей и животных от общих заболеваний.
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