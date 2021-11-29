В Подмосковье чипировали три тысячи питомцев

Аргументы Недели → Общество 13+

29 ноября 2021, 19:28

pixabay.com

Как пишет "Подмосковье Сегодня", по сообщениям регионального Минсельхоза, в 2021 году в Московской области чипировали около трех тысяч питомцев.



По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, с начала 2021 года в государственных ветеринарных лечебницах Московской области чипирование прошли 2836 питомцев.



Данная процедура поможет быстро найти и вернуть домой питомца, если он потеряется или найти недобросовестных владельцев, которые выгнали на улицу своих животных, и позволит обезопасить людей и животных от общих заболеваний.

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