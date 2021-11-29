Организаторы зимней Универсиады-2021 объявили об отмене турнира из-за штамма «омикрон»

Организаторы зимней Универсиады 2021 года объявили о принятии решения об отмене турнира из-за появления нового штамма коронавируса «омикрон». Всемирные студенческие соревнования должны были пройти в швейцарском Люцерне с 11 по 21 декабря 2021 года.
Объявление об отмене соревнований опубликовано на официальном сайте Универсиады-2021.
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал эту новость. По словам Третьяка, пандемия коронавируса продолжает диктовать свои условия спортивному миру.
В хоккейном турнире Игр должны были участвовать как мужская, так и женская сборные России.
"Это всегда большой праздник, незабываемый турнир для всех команд-участниц. Конечно, спортсмены и тренеры огорчились, они мечтали поехать в Швейцарию и бороться там за самые высокие места, но ничего не поделать", - цитирует ТАСС Третьяка.
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